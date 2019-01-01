Аладдин с Уилом Смитом получит продолжение

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Аладдин /Flickr

Продюсер фильма Аладдин от студии Disney Дэн Лин в своем недавнем интервью для издания CBR рассказал, что киноремейк от Гая Ричи с Уиллом Смитом может вернуться на экраны в виде продолжения.

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По его словам, во время разработки ленты в планах было сделать наилучший фильм для зрителей, которые потом смогут сами рассказать, хотят ли она продолжения. "Мы получаем массу писем от людей, которые возвращаются, приводят с собой друзей и родных. Так что нам кажется, что есть история для продолжения", - отметил Лин.

Продюсер также подчеркнул, что они не намерены снимать покадровый ремейк, а смотрят на прошлые работы, которые были сняты для домашнего просмотра (мультсериал об Аладдине - прим. редакции), откуда можно почерпнуть истории. "Не раскрывая всех подробностей, мы точно рассматриваем, что еще сделать с этой франшизой", - резюмировал он.

Напомним, что лента Аладдин от Гая Ричи вышла в прокат в мае этого года и смогла заработать в мире более 1 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось о том, что Disney снимут ремейки фильмов Один дома и Ночь в музее