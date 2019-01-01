Новый Король Лев стал самым кассовым мультфильмом в истории

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Король Лев /Flickr

Недавно вышедший ремейк Короля Льва от Disney за месяц проката получил очень почетное звание - самый кассовый анимационный фильм в истории кинематографа. Лента смогла обогнать другой диснеевский проект под названием Холодное Сердце, сместив его на второе место в списке.

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Так, Король Лев, который все еще идет в кинотеатрах мира, уже смог заработать более 1,3 миллиардов долларов. У вышеупомянутого Холодного Сердца сборы составили 1,27 миллиардов. К слову, переснятая история Симбы также уже находится на 12-ом месте среди самых кассовых фильмов всех времен, имея все шансы подняться выше.

Напомним, что новый Король Лев вышел в прокат 18-го июля и его все еще можно посмотреть в кинотеатрах Украины.

Ранее сообщалось о том, что Аладдин с Уилом Смитом получит продолжение