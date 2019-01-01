"Спустил в унитаз": Дочь Брюса Ли раскритиковала Тарантино за новый фильм

Шеннон Ли высказался в сторону Тарантино и фильма Однажды в Голливуде

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Тарантино раскритиковала дочь Брюса Ли /Flickr

В США стартовал девятый фильм Квентина Тарантино Однажды в Голливуде, в котором одним из персонажей является Брюс Ли, воплощенный на экране Майком Мо. Однако образ легендарного актера не пришелся по душе его дочери Шеннон Ли, которая резко раскритиковала режиссера за карикатурность, которую тот применил.

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Актриса рассказала, что в ленте Ли показан не как человек, который кропотливо работал, чтобы достичь того, чего не удается другим. "Он выглядит как напыщенный, наглый ублюдок, - заявила Шеннон. - Здесь он бахвалится и бросает вызов Брэду Питту. Он не был таким в жизни". Стоит отметить, что дочь Брюса высказалась и с понимаем того, что Тарантино попытался сделать карикатуру на Голливуд того времени, однако заметила, что он не поиздевался над образами других кинодеятелей. По ее словам, ей было неприятно находится в кинотеатре.

Майк Мо в образе Брюса Ли /Flickr

"Этот фильм спустил все в унитаз и превратил моего отца в наглую грушу для битья… Они не должны были обходиться с Брюсом Ли так, как белый Голливуд обходился с ним, пока он был жив", - добавила Шеннон Ли.

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Самого же актера Майка Мо, сыгравшего Ли в ленте, Шеннон похвалила, заявив, что ему удалось передать характерные черты ее отца, а также его голос.

Напомним, что лента Однажды в Голливуде выйдет в украинский прокат 15-го августа.

Ранее сообщалось о том, что Брэд Питт и Эмма Стоун могут сыграть в фильме 18+ от режиссера Ла-Ла Ленда