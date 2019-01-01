Лучший старт: Однажды в Голливуде стал рекордным для Тарантино

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Однажды в Голливуде /Flickr

Новый девятый фильм Квентина Тарантино Однажды в Голливуде, в котором снялись Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт и Марго Робби, стал самым успешным в его карьере. Все дело в том, что лента показала рекордные для постановщика сборы в первый уикенд американского проката.

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Сообщается, что лента уже заработала 40,3 миллиона долларов, уступив в прокате лишь Королю Льву, который за прошедший уикенд собрал 75,5 млн. До этого Тарантино приближался к этой цифре с Бесславными ублюдками - 38 млн, а третьим по успешности стал Джанго Освобожденный - 30 млн долларов.

У картины Однажды в Голливуде есть все шансы стать одним из главных хитов летнего сезона, ведь ее рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 84% свежести, а в остальном мире фильм стартует только 8-го и 15-го (в том числе в Украине) августа.

Ранее сообщалось о том, что Тарантино создавал жесткие запреты на съемках Однажды в Голливуде