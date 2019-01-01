"Ты уволен": Тарантино создавал жесткие запреты на съемках Однажды в Голливуде

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Тарантино запрещал пользоваться телефонами на съемках /Flickr

Актер Тимоти Олифант, который снялся в девятом фильме Квентина Тарантино Однажды в Голливуде, в своем недавнем интервью рассказал о съемочном процессе. Точнее - он признался, что режиссер устанавливал жесткие правила, нарушение которых могло обернуться увольнением.

Тимоти Олифант /getty Images

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По словам Олифанта, он никогда не работал на похожих площадках. Он сообщил, что Тарантино запретил всем участникам процесса пользоваться телефонами. Там нет сотовых телефонов. Вообще. Достал телефон - все, ты уволен, отправляешься домой, - отметил актер. Также он подчеркнул, что такие запреты сделаны для того, чтобы создать нужную атмосферу и вовлечь всех в процесс.

Известно, что режиссер поставил специальную будку, куда все складывали телефоны. Если же кому-либо нужно было позвонить, то им приходилось всего лишь выйти на улицу за пределы съемочной площадки.

Новый постер фильма /Flickr

Напомним, что фильм Однажды в Голливуде выйдет в кинотеатрах уже 8 августа.

Ранее сообщалось о том, что Квентин Тарантино назвал любимый фильм MARVEL