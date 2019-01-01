"Он очень уникальный": Тарантино рассказал о своем следующем фильме

Поделись







Квентин Тарантино /Getty Images

Голливудский режиссер Квентин Тарантино уже не впервые рассказывает о фильме Стартрек, который планирует снять, однако однозначного ответа о том, займет ли он режиссерское кресло, не дает. Теперь же в интервью для Deadline он признался, что читал сценарий картины, и он его поразил.

Читай также: Квентин Тарантино признался, какой фильм снимет последним

Тарантино ответил актеру Саймону Пеггу, который заявил, что Стартрек не сможет стать Криминальным Чтивом в космосе. "Сможет! Если я сниму, то он именно и будет космическим Криминальным Чтивом. Думаю, я никогда не видел сценария фантастического фильма, в котором было бы что-то подобное, - заявил Тарантино. - В фантастике такого не встречается, поэтому команда и хочет его снять. В этом плане он очень уникальный".

Квентин Тарантино /Getty Images

Кроме этого режиссер заметил, что студии Paramount в плане Звездного Пути терять нечего, а фанстастические фильмы можно с легкостью делать со взрослым рейтингом R (18+), как это получилось у Дэдпула.

Напомним, что девятый фильм Тарантино Однажды в Голливуде выйдет на широкие экраны уже 8-го августа.

Ранее сообщалось о том, что Тарантино может завершить карьеру в кино