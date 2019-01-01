"Я на пике": Квентин Тарантино может завершить карьеру в кино

Поделись







Тарантино планирует распрощаться с кино после Однажды в Голливуде /Getty Images

Знаменитый кинорежиссер Квентин Тарантино в очередной раз заявил о своем желании распрощаться с кинематографом, а точнее - с режиссерским креслом. И хотя в прошлом он заверял, что планирует снять 10 фильмов, теперь он хочет уйти на покой после Однажды в Голливуде, который станет его девятой работой.

Читай также: Тарантино создавал жесткие запреты на съемках Однажды в Голливуде

Тарантино заявил в интервью для GQ Австралия, что он достиг конца пути в кино, а в будущем не хотел бы заканчивать творить, ведь мог бы писать книги и даже ставить театральные постановки. По его словам, если новую ленту примут хорошо, то он не будет делать десять. "Может, я остановлюсь прямо сейчас, пока я на пике. Увидим", - подчеркнул кинодел.

Квентин Тарантино /Getty Images

Его слова подтвердил и актер Брэд Питт, неоднократно снимавшийся у мастера. Он рассказал, что Квентин не блефует, ведь он подсчитал и уже прекрасно знает, когда режиссеры начинают делать крупные ошибки.

Читай также: ТОП-5 режиссеров, которые не сняли ни одного плохого фильма

Напомним, что Квентин Тарантино мог взяться за новый Звездный Путь, для которого уже подготовил сценарий. Кроме этого, он выступит в качестве исполнительного продюсера экранизации комикса Джанго/Зорро, который станет продолжением Джанго Освобожденного. Девятый его фильм под названием Однажды в Голливуде выйдет на экраны 8 августа.

Ранее сообщалось о том, что Квентин Тарантино назвал любимый фильм MARVEL