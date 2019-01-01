Брэд Питт и Эмма Стоун могут сыграть в фильме 18+ от режиссера Ла-Ла Ленда

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Брэд Питт и Эмма Стоун /Getty Images

Молодой голливудский режиссер Дэмьен Шазелл, снявший хит 2016-го года Ла-Ла Ленд, готовит новую картину под названием Вавилон. Он уже написал сценарий, а в данный момент разработкой заинтересовалось несколько студий, в том числе и Lionsgate, выпустившие вышеупомянутый мюзикл.

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Как сообщает источник издания Deadline, главные роли в проекте могут исполнить Брэд Питт и Эмма Стоун. Сама же лента расскажет историю раннего Голливуда, когда кинематограф стал переходить с немого кино на звуковое, а персонажи будут пересекаться с реальными людьми. К слову, есть информация и о том, что Шазелл планирует выпустить фильм со взрослым рейтингом R (18+).

Напомним, что в данный момент оскароносный Дэмьен Шазелл занимается новым сериалом Водоворот для сервиса Netflix, а крайним его фильмом является Ла-Ла Ленд, вышедший в 2016-ом году и завоевавший шесть статуэток Оскар.

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