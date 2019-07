"Посмешище": Соцсети раскритиковали номинацию Игры Престолов на Эмми

Поделись







Соцсети высмеяли номинации Игры Престолов на Эмми /Flickr

Популярный сериал Игра Престолов, который завершился этой весной, получил рекордное количество номинаций на Эмми (целых 32), несмотря на шквал негативных отзывов от критиков и зрителей.

Некоторые люди серьезно и резко отреагировали на подобную новость, а некоторые только шутили по этому поводу. Однако многих разочаровал именно тот факт, что последний эпизод под названием Железный Трон, разочаровавший их, заслужил внимания телеакадемии.

Пользователи соцсетей опубликовали смешные мемы и короткие видеоролики, характеризующие их реакцию. "То чувство, когда Игра престолов получила номинацию за сценарий последнего эпизода", - гласит одна из подписей.

TFW Game of Thrones gets an Emmy nomination for their finale episode’s writing pic.twitter.com/JiGrCnXuUi — Alani Vargas (@alanimv) 16 июля 2019 г.

Game of Thrones series finale getting a writing nom pic.twitter.com/tYNmILmwvM — Frazier Tharpe (@The_SummerMan) 16 июля 2019 г.

"То есть вы хотите сказать, что финал восьмого сезона Игры престолов был номинирован на Эмми, но не шедевр Рыцарь Семи Королевств… Посмешище, настоящее посмешище", - возмущаются зрители.

so you are telling me that the game of thrones season 8 finale was nominated for an emmy, but not the masterpiece that was “a knight of the seven kingdoms”.....a joke....a literal joke pic.twitter.com/sGuhrhZbLS — ben (@starkrings) 16 июля 2019 г.

Некоторые также посмеялись с данной новости, назвав последний сезон "сериальным мусором", а также предположили, что комитет Эмми употребляет наркотики.

the iron throne for best writing?? i really have to laugh. why is this car crash of an episode nominated and not a knight of the seven kingdoms? are the emmy award committee on crack or something — 𝐜⚘ (@xasoiaf) 16 июля 2019 г.

Другие зрители подчеркнули, что только актеры сериала достойны Эмми, ведь, по их мнению, именно они пытались спасти слабый сценарий.

honestly the only emmys game of thrones deserves to win for this season are the acting ones. seriously the cast tried so hard to save the writing. — shannon (@kyberquill) 16 июля 2019 г.

Напомним, что финал Игры Престолов вышел в мае. На агреторе рецензий Rotten Tomatoes он имеет "гнилой" статус и рейтинг 49%.

