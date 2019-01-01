Новый рекорд: Игра Престолов получила 32 номинации на Эмми-2019

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Игра Престолов /Flickr

Финальный восьмой сезон культового сериала Игра Престолов от HBO закончился в этого года, однако получил низкие оценки от зрителей и критиков. Но, несмотря на это, он получил рекордное количество номинаций на престижную премию Эмми (уже не впервые).

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В этот раз Игре Престолов досталось аж 32 номинации! Среди них - как технические, так и главные. Например, сезон поборется за право называться Лучшим драматическим сериалом, а Эмилия Кларк и Кит Харингтон были номинированы на звания Лучшая актриса и Лучший актер, соответственно. Не обошлись без внимания и остальные звезды, среди которых - Питер Динклейдж, Софи Тернер, Николай Костер-Вальдау, Мэйси Уильямс и многие другие.

Кроме этого, создателей сериала Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайса номинировали на звания Лучшие режиссеры и Лучшие сценаристы.

Церемония вручения премий Эмми-2019 пройдет в Лос-Анджелесе 22 сентября.

Ранее сообщалось о том, что Джордж Мартин рассказал о приквеле Игры Престолов