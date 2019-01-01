"Мне жаль": Джон Сноу извинился за финальный сезон Игры Престолов

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Джон Сноу извинился за Игру Престолов /Flickr

На YouTube появился юмористический ролик, в котором Джон Сноу попросил прощения у всех за последний сезон Игры Престолов. Такого эффекты авторы видео добились с помощью монтажа, а также нарезанных фраз.

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Заявление Джона произошло в переделанной сцене из четвертой серии восьмого сезона, когда тот обращался к другим героям сериала. В шуточном обращении было сказано, что он жалеет, что люди увидели именно такое окончание, потратив на это свое время, а также сравнил его с финалом Остаться в Живых. "Давайте сожжем сценарий восьмого сезона и забудем о нем навсегда! К черту восьмой сезон", - подытожил Сноу.

Ранее сообщалось о том, что звезда Игры Престолов разочаровалась в финале