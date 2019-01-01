Квентин Тарантино признался, какой фильм снимет последним

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Тарантино рассказал о последнем фильме /Getty Images

Не так давно знаменитый режиссер Квентин Тарантино заявил о том, что в ближайшем будущем планирует завершить свою карьеру. Ранее он признавался, что планирует снять десять фильмов, однако сообщил, что мог бы придумать лазейку и сделать так, чтобы получился десяток только оригинальных картин, сюжет для которых придуман и написал им же. Однако стало известно, что он может взяться за постановку нового Звездного пути, который может стать для него финальным.

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"Идея сделать десять фильмов не в том, чтобы придумывать лазейки, - отметил Квентин. - На самом деле мне кажется, если я решу сделать Звездный путь, то должен идти до конца. Он может быть моим последним фильмом. Не нужно хитрить. Не уверен, сниму ли я его в итоге, но это может произойти".

Стоит отметить, что Тарантино уже заявлял о том, что готов уйти из кино и после девятой картины. По его словам, он уже отдал кинематографу все, что мог, а в будущем мог бы писать книги и работать с театральными постановками.

Напомним, что девятый фильм Квентина Тарантино Однажды в Голливуде выйдет в украинский прокат уже 8 августа.

Ранее сообщалось о том, что Тарантино создавал жесткие запреты на съемках Однажды в Голливуде