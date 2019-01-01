Критики разгромили победу Зеленой Книги на Оскар-2019

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Зеленую Книгу назвали худшим победителем на Оскар за 15 лет /Flickr

Совсем недавно состоялась 91-ая церемония вручения премии Оскар, на которой главным лауреатом стала лента Зеленая Книга, рассказывающая о межрасовой дружбе в тяжелое время. И хотя драме прогнозировали победу многие букмекеры еще задолго до оглашения результатов, некоторые кинокритики отозвались об этом резко негативно.

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Журналисты издания Los Angeles Times заявили, что победа ленты Питера Фаррелли стала катастрофической случайностью, ведь, по их словам, Американская киноакадемия считает, что разговоры о расовом равенстве и прогрессе ведутся на условиях белой аудитории.

Зеленая Книга /Flickr

Также некоторые критики поделились мнением о том, что это белый фильм для белых, и назвали Зеленую Книгу худшим победителем за 15 лет, то есть со времен ленты Столкновение. Кроме этого журналисты сообщают, что эта драма не является актуальной для современного мира, а простые проблемы, показанные в ней, авторы превратили в сложные.

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Напомним, что помимо главной статуэтки Зеленая Книга стала победителем в номинации Лучшая мужская роль (Махершала Али) и Лучший сценарий.

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