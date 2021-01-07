Оскар-2019: Объявлены победители кинопремии

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Победители Оскар-2019 /Depositphotos

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В театре Dolby, который находится в Лос-Анджелесе, состоялась 91-ая церемония вручения самой престижной кинопремии в мире, которая называется Оскар. Мероприятие прошло без ведущего, однако победителей в различных номинациях объявили мировые звезды.

Полный список победителей премии Оскар-2019:

Лучший фильм - Зеленая книга

Лучший режиссер - Альфонсо Куарон (Рома)

Лучший актер - Рами Малек (Богемская рапсодия)

Лучшая актриса - Оливия Колман (Фаворитка)

Лучшая актриса второго плана - Реджина Кинг (Если бы Бил-стрит могла заговорить)

Лучший актер второго плана - Махершала Али (Зеленая книга)

Лучший сценарий - Зеленая Книга

Лучший адаптированный сценарий - Черный клановец

Лучшая работа оператора - Рома

Лучший дизайн костюмов - Черная пантера

Лучшее сведение звука - Богемская рапсодия

Лучший монтаж - Богемская рапсодия

Лучший монтаж звука - Богемская рапсодия

Лучшие визуальные эффекты - Человек на Луне

Лучший грим и прически - Власть

Лучшая песня - Shallow (Звезда родилась)

Лучший саундтрек - Черная Пантера

Лучший короткометражный анимационный фильм - Бао

Лучший короткометражный игровой фильм - Кожа

Лучший короткометражный документальный фильм - Точка. Конец предложения

Лучший документальный фильм - Свободный подъем в одиночку

Лучший фильм на иностранном языке - Рома

Лучший анимационный фильм - Человек-Паук: Через Вселенные

Лучшая работа художника-постановщика - Черная пантера

Ранее мы рассказывали о 5 фильмах, победивших на Оскар с 2014-го по 2018-ый год