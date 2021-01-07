Оскар-2019: Объявлены победители кинопремии
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В театре Dolby, который находится в Лос-Анджелесе, состоялась 91-ая церемония вручения самой престижной кинопремии в мире, которая называется Оскар. Мероприятие прошло без ведущего, однако победителей в различных номинациях объявили мировые звезды.
Полный список победителей премии Оскар-2019:
Лучший фильм - Зеленая книга
Лучший режиссер - Альфонсо Куарон (Рома)
Лучший актер - Рами Малек (Богемская рапсодия)
Лучшая актриса - Оливия Колман (Фаворитка)
Лучшая актриса второго плана - Реджина Кинг (Если бы Бил-стрит могла заговорить)
Лучший актер второго плана - Махершала Али (Зеленая книга)
Лучший сценарий - Зеленая Книга
Лучший адаптированный сценарий - Черный клановец
Лучшая работа оператора - Рома
Лучший дизайн костюмов - Черная пантера
Лучшее сведение звука - Богемская рапсодия
Лучший монтаж - Богемская рапсодия
Лучший монтаж звука - Богемская рапсодия
Лучшие визуальные эффекты - Человек на Луне
Лучший грим и прически - Власть
Лучшая песня - Shallow (Звезда родилась)
Лучший саундтрек - Черная Пантера
Лучший короткометражный анимационный фильм - Бао
Лучший короткометражный игровой фильм - Кожа
Лучший короткометражный документальный фильм - Точка. Конец предложения
Лучший документальный фильм - Свободный подъем в одиночку
Лучший фильм на иностранном языке - Рома
Лучший анимационный фильм - Человек-Паук: Через Вселенные
Лучшая работа художника-постановщика - Черная пантера
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