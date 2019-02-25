Джеймс МакЭвой украсил себя автографами кинозвезд на Оскаре

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Джеймс МакЭвой в расписанной рубашке /Getty Images

Знаменитый голливудский актер Джеймс МакЭвой побывал на 91-ой церемонии вручения премии Оскар, где решил потратить время с пользой для себя и других. На after-party он попросил знаменитостей оставить свои подписи прямо на рубашке, которая была на нем надета.

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Свои автографы на Джеймсе оставили звезды киновселенной Marvel, среди которых были Бри Ларсон, Сэмюел Л. Джексон, Майкл Б. Джордан, а также другие популярные киноактеры в лице Шарлиз Терон, Сэма Рокуэлла, Френсис Макдорманд, режиссера Гильермо Дель Торо и других.

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Актер заявил, что во время празднования разогрелся алкоголем и решил воплотить в жизнь свою затею. Теперь, по его словам, он может заработать круглую сумму, продав свою рубашку, а деньги потратить на что-нибудь полезное. МакЭвой предположил, что они могут быть переданы на благотворительность.

Напомним, что последним вышедший фильмом с Джеймсом МакЭвоем является Стекло, где он вернулся к роли, исполненной в фильме Сплит.

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