Серьезный покемон: Вышел забавный проморолик Детектива Пикачу

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Вышел юмористический проморолик с Рейнольдсом о Пикачу /Flickr

Грядущий блокбастер Детектив Пикачу обзавелся новым промороликом, в котором актер Райан Рейнольдс, озвучивший желтого покемона, предстал среди своих черно-белых фотографий, изучая покебол и книгу об этих фантастических существах.

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Райан рассказал, что он пытался раствориться в роли Пикачу, жить год, как он, быть на уровне его роста и даже похудеть на 82 килограмма, однако, это помешали ему сделать врачи. Кроме этого, он поведал, что гордится проделанной работой, ведь он даже не забирал своих дочерей со школы, комментируя это тем, что Пикачу не знает, кто они такие. Его супруга Блейк Лавли, с вою очередь, не очень лестно отозвалась о работе, заявив, что Рейнольс даже не изменил свой голос для роли. Конечно же, все вышеупомянутое было сказано актерами в шутку.

Покемон: Детектив Пикачу отправится покорять кинотеатры уже 16-го мая.

Ранее сообщалось о том, что Райан Рейнольдс и Хью Джекман ярко и смешно прорекламировали товары друг друга