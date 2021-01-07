Зима близко: Вышел первый трейлер Angry Birds 2

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Вышел первый тизер-трейлер Angry Birds 2 /Скриншот с YouTube

Продолжение анимационной ленты Angry Birds в кино, основанной на видеоигре для смартфонов, еще находится в разработке, а весь мир сможет его увидеть уже летом этого года. Теперь же мультфильм обзавелся первым тизер-трейлером.

Официальный постер мультфильма /twitter.com/angrybirds

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В ролике представлены, как уже знакомые и полюбившиеся персонажи, так и новые - пернатая обитательница ледяного острова по имени Зета. В ее обители все замерзшее, даже собачка, и это ей усложняет жизнь. И в один прекрасный день ее терпению приходит конец, из-за чего она решает наведаться в теплые места к другим птичкам.

Мультфильм Angry Birds в кино 2 выйдет в мировой прокат 16 августа 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что опубликован первый трейлер мультфильма Холодное Сердце 2