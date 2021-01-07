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Райан Рейнольдс и Хью Джекман ярко и смешно прорекламировали товары друг друга

Актеры заключили перемирие и сняли рекламу друг на друга
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Джекман и Рейнольдс
Джекман и Рейнольдс
/Скриншот с YouTube

Совсем недавно шуточное противостояние Райана Рейнольдса и Хью Джекмана было окончено и актеры, играющие Дэдпула и Росомаху, помирились. Теперь же они опубликовали видео, в котором представили рекламные ролики, снятые для товаров друг друга.

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Рейнольдс показал высокобюджетный ролик для кофе Джекмана, в котором эпично показал процесс изготовления продукта и рассказал о его силе. В свою очередь, Хью поиздевался над Райаном, представив рекламу его фирменного джина, которая является забавной и издевательской: сначала актер выругивается, а после открывает бутылку и роняет ее на стол, благодаря чему напиток выливается.

Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале Райана Рейнольдса и уже набрал 1,3 миллиона просмотров.

Ранее сообщалось о том, что Райан Рейнольдс впервые заговорил о Дэдпуле 3

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