Райан Рейнольдс впервые заговорил о Дэдпуле 3

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Райан Рейнольдс сообщил о работе над Дэдпулом 3 /Flickr

Голливудский актер Райан Рейнольдс долгое время ничего не заявлял по поводу продолжения фильма Дэдпул, в котором он играет главную роль, а к тому же еще и является продюсером и одним из сценаристов. Однако совсем недавно он рассказал о судьбе будущего проекта.

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По его словам, вся команда, работающая над фильмом, решила сменить направление и теперь у них совершенно новый курс. Неизвестно, усилиться ли цензура в Дэдпуле 3 в связи со сделкой Fox и Disney, или же зрителей просто ждет что-нибудь свежее, но актер рассказал, что работа уже началась.

Стоит отметить, что впереди еще один проект с участием Дэдпула - лента о команде Сила Икс. А сейчас Рейнольдс продолжает презентовать в мире новую версию Дэдпула 2, которая является более детской и называется Жил-был Дэдпул.

Ранее сообщалось о том, что Дэдпул попал в команду Мстителей в новой версии трейлера