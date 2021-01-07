Стекло с МакЭвоем и Уиллисом разочаровало критиков

Поделись







Фильм Стекло с МакЭвоем, Уиллисом и Джексоном /Flickr

Совсем скоро в широкий прокат выходит долгожданная лента М Найта Шьямалана, которая называется Стекло. Главные роли в ней сыграли Джеймс МакЭвой, Брюс Уиллис и Сэмюэл Л Джексон. Сам фильм является последним в трилогии после Неуязвимого (2000), рассказывающего о пожилом супергерое и злодее с необычным телом, и Сплита (2017) о человеке с 24-мя личностями. Теперь же эти персонажи объединятся и встретятся в клинике.

Читай также: Сэмюэлу Л Джексону 70: ТОП-5 лучших фильмов с ним

Запрет на написание рецензий уже снят, поэтому критики посмотрели ленту и принялись сразу же ее оценивать. Однако первые отзывы оказались смешанными, а рецензенты говорят, что в картине пострадал и сюжет, и сами герои.

Шьямал и Уиллис /Flickr

Так, например, Скотт Мендельсон из Forbes пишет, что Шьямалан является одним из любимых его режиссеров, однако в этот раз он разочаровал. Когда-то грандиозная история о супергерое теперь хромает и опаздывает, а сюжет сосредоточен на поворотах и в итоге лента похожа на фанатский сиквел Неуязвимого.

МакЭвой /Flickr

Читай также: ТОП-5 скрытых деталей в фильмах, которые шокируют

Джон ДеФор из The Hollywood Reporter отмечает, что фильм подвязывает сюжетные детали приквелов, но в то же время пытается убедить всех, что режиссеру есть, что сказать более умного во время успеха кинокомиксов.

Критик Дэвид Эрлиз из издания Indiewire сообщает о проблеме, которая кроется не столько в том, что Шьямалан везде находит свое отражение, а в том, что история идиотская и в ней нечего скрывать.

Съемочный процесс /Flickr

Читай также: ТОП-5 фильмов о психически больных людях

Также Джеймс Луссье из io9 подчеркивает тот факт, что у постановщика были все детали паззла, но при просмотре возникло ощущение, будто он не понимает, как сложить их, чтобы было правильно. И в итоге среди несколько интересных фрагментов затерялись в путанице и странностях.

Напомним, что фильм Стекло выйдет в украинский прокат уже 17 января.

Ранее сообщалось о том, что Аквамен стал самым успешным блокбастером вселенной DC