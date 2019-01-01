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Опубликован впечатляющий трейлер фильма Покемон: Детектив Пикачу

Долгожданная лента о покемонах выйдет весной 2019
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Вышел второй трейлер Детектива Пикачу
Вышел второй трейлер Детектива Пикачу
/Скриншот с YouTube

Студия Warner Bros представила второй полноценный трейлер долгожданной фантастической картины Покемон: Детектив Пикачу. Главного желтого персонажа озвучил голливудский актер Райан Рейнольдс.

Официальный постер Детектива Пикачу
Официальный постер Детектива Пикачу
/witter.com/DetPikachuMovie

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В двухминутном ролике можно увидеть знакомых по мультсериалу Покемоны героев, а также убедиться в том, что сама лента будет зрелищной, драйвовой и наполненной массой юмора. Сюжет же развернется вокруг лучшего сыщика в Райм-сити по имени Пикачу, который потерял напарника и должен раскрыть причину его пропажи, а также исчезновения других покемонов. Только дело в том, что его никто не понимает (все они слышат фразу Пика-Пика), кроме парня по имени Тим.

Оценить работу Детектива Пикачу можно будет в украинских кинотеатрах уже с 16 мая.

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