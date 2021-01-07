Дэниел Рэдклифф рассказал об алкоголизме во время съемок Гарри Поттера

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Дэниел Рэдклифф /Getty Images

Всемирно известный британский актер Дэниел Рэдклифф совсем недавно сделал несколько заявлений, касающихся его самой звездной роли в фильме Гарри Поттер. Теперь же он снова дал интервью, в котором поделился шокирующей правдой о том, что злоупотреблял алкоголем в подростковые годы, когда играл юного волшебника.

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Рэдклифф рассказал, что с большим приливом популярности ему стало тяжело справляться с тем, что его узнают, и именно поэтому он пытался напиться, чтобы забыть о том, что на него смотрит множество глаз. Однако тогда он понимал, что за ним наблюдают еще больше, из-за чего он злоупотреблял алкоголем еще сильнее.

Рэдклифф в роли Гарри Поттера /Flickr

Он уточнил, что был уверен в том, что все актеры должны быть крутыми пьяницами. Он выпивал каждую ночь и иногда даже приходил на съемки, будучи навеселе, однако никогда, по его словам, не работал, будучи в нетрезвом состоянии.

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В свою очередь, для того, чтоб избавить от такой пагубной привычки, Дэниелу понадобилось несколько лет, а также поддержка близких и собственное твердое решение.

Ранее сообщалось о том, что Дэниел Рэдклифф рассказал о возможном перезапуске Гарри Поттера