Дэниел Рэдклифф раскрыл необычную тайну о съемках Гарри Поттера

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Рэдклифф закрыл секрет о съемках Гарри Поттера /Кадр из фильма Гарри Поттер и Философский камень

Всемирно известный актер Дэниел Рэдклифф, знаменитый тем, что сыграл ведущую роль в серии фильмов о Гарри Поттере, поделился забавным секретом со съемок фантастической саги. Он поведал, что всем юным актерам данной ленты делали слепок их челюстей.

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Такое действие было необходимо для того, чтобы можно было надеть фальшивые зубы, ведь, когда в съемках задействованы множество 10-летних актеров, то у них могут меняться молочные зубы на коренные, а в кадре этого не должно быть заметно. Поэтому, по словам Дэниела, этому подверглись все дети, участвовавшие в фильме, а некоторым пришлось примерить фальшивую замену.

Также Рэдклифф подчеркнул, что временами это замечается в самом фильме, ведь бывало, что в одном кадре у какого-нибудь персонажа не хватает зуба, а в другой сцене - все ровные, белые и, конечно же, на своем месте.

Ранее сообщалось о том, что Руперт Гринт был готов бросить съемки в Гарри Поттере