Дэниел Рэдклифф рассказал о возможном перезапуске Гарри Поттера

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Рэдклифф рассказал о возможной перезагрузке фильмов о Гарри Поттере /Flickr

Британский актер Дэниел Рэдклифф известен всему миру в первую очередь благодаря тому, что сыграл Гарри Поттера в одноименной серии фильмов, которая подошла к концу 8 лет назад. Теперь же в своем недавнем интервью он поделился мнением по поводу следующей экранизации книг Джоан Роулинг.

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По его словам, новая версия может оказаться неизбежной и подчеркнул то, что он точно не последний исполнитель роли Гарри Поттера. Актер признался, что с удовольствием посмотрел бы ремейк картины или же сериал о приключениях мальчика, который выжил. Для примера он привел то, что студия Amazon все-таки решилась сделать многосерийный проект по Властелину Колец. Он подчеркнул, что даже был бы не против сыграть какую-либо роль в новой серии.

Дэниел Рэдклифф /Getty Images

Рэдклифф рассказал, что уже видел других актеров, исполняющих роль Поттера. Конечно же, это были Джейми Паркер и Гарет Ривз, сыгравшие в театральной постановке Гарри Поттер и Проклятое дитя. Однако он уточнил, что режиссеры возьмутся за перезапуск экранизации только тогда, когда пройдет сакральность вокруг восьми фильмов, в которых сыграл он сам.

Ранее сообщалось о том, что Дэниел Рэдклифф раскрыл необычную тайну о съемках Гарри Поттера