Сервис Netflix закрыл все сериалы по комиксам MARVEL
Крупный стриминг-сервис Netflix, занимающийся разработкой большого количества контента, выпускал несколько сериалов, основанных на комиксах Marvel, которые входили в основную киновселенную. Теперь же компания полностью прекратила производство вышеупомянутых проектов, полностью завершив сотрудничество с Marvel.
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Не так давно стриминговый сервис закрыл сериалы Люк Кейдж, Железный Кулан и Сорвиголова, несмотря на успех последнего. Теперь же представители компании заявили, что грядущий третий сезон Джессики Джонс станет последним, а также на экраны не вернется Каратель, второй сезон которого не так давно вышел в эфир.
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Джон Бернтал, исполняющий роль Карателя, поблагодарил всех фанатов, которые понимали его персонажа и чувствовали его боль. Также он выразил благодарность корпусу морской пехоты США и солдатам, тренировавшим его, и отметил, что для него было честью играть такого героя.
To all who have served. All who know loss. All who love and understand Frank and his pain. It has been an honor to walk in his boots. I’m endlessly grateful to the comic fans and the men and women of the Armed Services and law enforcement community who Frank means so much to. Thank you to the USMC and all the wonderful soldiers who trained me. Go Hard. Be safe.
Премьера третьего сезона сериала Джессика Джонс состоится уже в 2019 году (точная дата не объявлена), а второй сезон Карателя вышел 18 января.
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