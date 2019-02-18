Сервис Netflix закрыл все сериалы по комиксам MARVEL

Поделись







Netflix закрыли сериалы Marvel /Flickr

Крупный стриминг-сервис Netflix, занимающийся разработкой большого количества контента, выпускал несколько сериалов, основанных на комиксах Marvel, которые входили в основную киновселенную. Теперь же компания полностью прекратила производство вышеупомянутых проектов, полностью завершив сотрудничество с Marvel.

Читай также: Сорвиголова не вернется: Netflix закрыли успешный сериал

Не так давно стриминговый сервис закрыл сериалы Люк Кейдж, Железный Кулан и Сорвиголова, несмотря на успех последнего. Теперь же представители компании заявили, что грядущий третий сезон Джессики Джонс станет последним, а также на экраны не вернется Каратель, второй сезон которого не так давно вышел в эфир.

Кадр из сериала Джессика Джонс /Flickr

Читай также: ТОП-8 ожидаемых сериалов февраля

Джон Бернтал, исполняющий роль Карателя, поблагодарил всех фанатов, которые понимали его персонажа и чувствовали его боль. Также он выразил благодарность корпусу морской пехоты США и солдатам, тренировавшим его, и отметил, что для него было честью играть такого героя.

Премьера третьего сезона сериала Джессика Джонс состоится уже в 2019 году (точная дата не объявлена), а второй сезон Карателя вышел 18 января.

Ранее сообщалось о том, что Netflix переснимут Чарли и Шоколадную фабрику