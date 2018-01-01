Сорвиголова не вернется: Netflix закрыли успешный сериал

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Сорвиголова /Flickr

Третий сезон популярного сериала Сорвиголова, который выходил на Netflix, оказался довольно успешным, однако боссы потокового сервиса все-таки приняли решение его закрыть. Ранее тоже самое случилось с проектами Люк Кейдж и Железный Кулак, входящими в эту же вселенную.

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Представители компании прокомментировали свое решение тем, что они очень горды Сорвиголовой и считают нужным закончить его на самой лучшей ноте. Они поблагодарили всех, кто приложил руку к его созданию, а также фанатов. Однако это не все, ведь, как сообщается, сам супергерой будет существовать в других проектах от Marvel. Поэтому существует вероятность, что он появится либо в фильмах киновселенной, либо на грядущем сервисе Disney+.

Напомним, что последний сезон Сорвиголовы вышел 19 октября на Netflix.

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