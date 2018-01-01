Netflix переснимут Чарли и Шоколадную фабрику

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Netflix снимут мультфильмы по Роальду Далю /Flickr

Стриминговый гигант Netflix продолжает заниматься экранизациями и готовить новые проекты. Теперь же на сервисе анонсировали несколько анимационных лент по детским романам и рассказам знаменитого писателя Роальда Даля.

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В новом небольшом ролике можно увидеть ту самую шоколадку Вилли Вонки, внутри которой лежит золотой билет, в этот раз подписанный как Netflix. Судя по видео, компания готовит целую серию проектов, среди которых будут Большой и Добрый Великан, Чарли и Шоколадная фабрика, Чарли и стеклянный лифт, Матильда, Семейство Твит, Лечение Джорджа Марвелуса и другие.

Большой и добрый великан /Flickr

Некоторые из этих книг уже были экранизированы. Например, в 2016-ом Спилберг выпустил фильм Большой и Добрый Великан (до этого тоже были экранизации), а также всему миру знакомы 2 ленты о Вилли Вонке и мальчике Чарли.

Чарли и Шоколадная фабрика /Flickr

Производство начнется в 2019-ом году, дата выхода остается неизвестной.

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