Храм Сатаны и Netflix: Что известно об их конфликте

Совсем недавно Сатанинский храм подал в суд на компанию Netflix

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Леденящие душу приключения Сабрины /Flickr

Не так давно на стриминговом сервисе Netflix вышел новый сериал Леденящие душу приключения Сабрины, который является довольно каноничной экранизацией графического романа, в отличие от ситкома, выходившего в конце 90-ых - начале 2000-ых годов. Однако практически сразу после релиза поступили угрозы о судебном разбирательстве.

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Все дело в том, что представители Сатанинского храма, основанного в 2013-ом году, сделали заявление, что стрим-гигант Netflx попросту нарушил авторские права, используя в своем проекте образ Сатаны, который по праву принадлежит им. Стоит отметить, что для членов этой религиозной организации (они получили такой статус) Сатана является скорее литературным образом и символом противостояния против тирании, а не сверхъестественным зловещим существом, каким его представили в Сабрине.

В Twitter даже были представлены фото для сравнения.

Однако все дело закончилось урегулированием конфликта и соглашением. Согласно заявлению, в Netflix признали то, что использование статуи Бафомета было неправомерным. Теперь же они пообещали указать авторов дизайна в титрах к сериалу. Остальные условия соглашения остались неизвестными.

Сабрина /Flickr

Все серии Леденящих душу приключений Сабрины вышли на стриминг-сервисе 26 октября. В настоящее время начались съемки второго сезона.

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