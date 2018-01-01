В Пиратах Карибского моря Джека Воробья может заменить женщина

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Джека Воробья может вытеснить женщина /Flickr

Не так давно компания Disney объявила о перезапуске знаменитой серии фильмов Пираты Карибского Моря без участия Джонни Деппа, который, в связи с многочисленными скандалами, больше не сотрудничает со студией.

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Новое дыхание знаменитой пиратской франшизе подарит не только свежая история и персонажи, но и новый главный герой, который может стать женщиной-пираткой на замену капитану Джеку Воробью. По слухам, это будет девушка с огненно-рыжими волосами по имени Рэдд, которую может воплотить на экране актриса Дэйзи Ридли, известна зрителям по одной из ведущих ролей в новых эпизодах Звездных Войн.

Дэйзи Ридли /Flickr

Даты производства и детали сюжета нового фильма о Пиратах Карибского моря пока остаются неизвестными.

Напомним, что сам Джонни Депп в данный момент продолжает свою карьеру и снимается в саге Фантастические Твари, где играет роль злодея Геллерта Грин-де-Вальда. Вторая часть фильма из этой серии вышла в широкий прокат 15 ноября.

Ранее сообщалось о том, что Пиратов Карибского моря переснимут