Супергерой умрет: Режиссер Шазама подразнил фаната

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Режиссер Шазама посмеялся над фанатом /Скриншот с тизера

Долгожданный кинокомикс от Warner и DC под названием Шазам, который расскажет о мальчике, что встретил древнего волшебника и получил от него суперспособность превращаться в супергероя, выйдет в украинский прокат уже 4-го апреля. Фильм обзавелся несколькими тизерами, однако полноценного трейлера так и не вышло, что и озадачило ждущего фаната.

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Встревоженный поклонник написал режиссеру фильма в Twitter, заявив, что до выхода фильма всего 2 месяца, а официального ролика нет. "Что случилось, Дэвид Ф Сандберг?" - таким вопросом закончилось обращение.

Постановщик же, в свою очередь, решил потроллить того в ответ, написав, что у них попросту не осталось кадров с супергероем Шазамом, ведь тот еще в самом начале погибнет. Он добавил, что такое смелое решение могло быть ошибочным.

Скриншот переписки /twitter.com/ponysmasher

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Режиссер не остановился на этом и выложил в Instagram короткое видео, на котором главный герой Билли Бэтсон выкрикивает то самое слово, которое должно его превратить, но взамен его ждет трагический конец.

Вполне возможно, что студия начнет крупную рекламную кампанию по продвижению блокбастера ближе к началу проката. Шазам отправится в кинотеатры уже 4-го апреля 2019-го года.

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