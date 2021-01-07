Стивен Содерберг тонко поглумился над Кристофером Ноланом

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Стивен Содерберг /Getty Images

Совсем недавно прошел кинофестиваль Сандэнс, в котором принимал участие знаменитый и оскароносный режиссер Стивен Содерберг. Он презентовал свою новую ленту Птица высоко полета. Сразу после премьеры постановщик поговорил с людьми и ответил на их вопросы.

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Один из присутствующих повторил вопрос Кристофера Нолана, адресованный Содербергу, который звучит так: "Когда вы вернетесь из темной стороны и снова продолжите снимать кино на пленку?"

"Когда Нолан начнет писать сценарии карандашом", - остроумно ответил постановщик.

Кристофер Нолан /Getty Images

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Содерберг уверен в том, что кино может быть снято на любое устройство. Профессиональные камеры для своего нового фильма он заменил на iPhone и планирует в дальнейшем снимать на него.

Напомним, что сторонниками пленочных камер остаются Кристофер Нолан, Пол Томас Андерсон и Квентин Тарантино.

Мировая премьера фильма Птица высоко полета состоится 7 февраля.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, когда выйдет новый фильм Кристофера Нолана