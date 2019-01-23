Джек Николсон шокировал фанатов

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Джек Николсон вызвал беспокойство у своих фанатов /Getty Images

Культовый голливудский актер Джек Николсон, трижды выигравший премию Оскар, не снимается в кино с 2010-го года. Причиной тому стала болезнь, из-за которой он постоянно теряет память. Однако актер не перестает появляться на публике, а особенно - на спортивных матчах. На одном из таких его заметили папарацци и опубликовали свежие фото, которые повергли фанатов кинозвезды в шок.

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На баскетбольном матче 81-летний Джек находился в компании сына. Поклонники заметили, что актер сильно прибавил в весе, а плюс ко всему еще и наслаждался поеданием фастфуда во время просмотра игры.

Джек Николсон /Getty Images

Джек Николсон /Getty Images

Пользователи в комментариях отметили, что уже совсем близко новые проблемы со здоровьем, а также написали, что Джеку не стоило бы увлекаться вредной пищей, ведь его уже совсем не узнать. Некоторые пошутили, что после бургеров и картошки фри знаменитость начнет поедать своего сына, а кое-кто даже заподозрил, что у актера есть проблемы со зрением, ведь он сидит в первом ряду, но имеет при себе бинокль.

Напомним, последним фильмом, в котором снялся Джек Николсон, стала мелодрама 2010-го года под названием Как знать.

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