Стало известно, когда выйдет новый фильм Кристофера Нолана

Студия Warner определилась с датой нового проекта одного из лучших голливудских режиссеров

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Кристофер Нолан снимет новый фильм /Flickr

Фильмы одного из самых знаменитых и талантливых режиссеров современности Кристофера Нолана пользуются большим успехом среди зрителей, а его новинки с нетерпением ждет весь мир. Теперь же Warner Bros назвали дату выхода его следующей картины.

Кристофер Нолан /Getty Images

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Новый проект режиссера, который пока не имеет названия, выйдет в широкий прокат 17-го июля 2020-го года. В данный момент о нем ничего не известно. В этот же день выйдет третий мультфильм о Губке Бобе, а также полнометражный анимационный проект по комедийному сериалу Закусочная Боба (Бургеры Боба).

Стоит отметить, что 10-го июля того же года свет увидит официальное продолжение культовой серии Охотники за привидения, а 31-го июля выйдет лента Морбиус, живой вампир с Джаредом Лето в главной роли.

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Напомним, что последним вышедшим фильмом Кристофера Нолана является Дюнкерк, который стал успешным в прокате (526 млн долларов при бюджете 100 млн), а также завоевал 3 премии Оскар (лучший звук, лучший монтаж и лучший монтаж звука).

Ранее сообщалось о том, что Rotten Tomatoes провели интересное исследование