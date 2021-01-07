Оригинал или ремейк: Rotten Tomatoes провели интересное исследование

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Rotten Tomatoes узнали, что лучше - оригинал или ремейк /Flickr

На сайте Rotten Tomatoes, который является самым большим агрегатором кинорецензий в интернете, совсем недавно был проведен анализ оценок оригинальных фильмов и их ремейков с 1978-го по 2018-ый год.

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Таким образом, стало известно, что всего-навсего 10% ремейков имеют рейтинг выше, чем у оригинальных фильмов. Среди таких Одиннадцать друзей Оушена, Безумный Макс: Дорога Ярости и Книга Джунглей от Джона Фавро. В среднем, свежесть оригиналов составляет 87% в то время как свежесть их переделок - 47%. Средняя разница между ними доходит до 50%.

Также были исследованы перезагрузки лент, или же так называемые ребуты. Они, по большому счету, оказывались лучше, чем ремейки. Самыми успешными перезапусками оказались ленты о Джеймсе Бонде, которые либо имели такую же оценку, как и раньше, либо превышали ее.

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2005-ый год был назван самым продуктивным для ремейков (18) и ребутов (2), а лучшим десятилетием для них стали 80-ые со средней оценкой 57%, тогда как в 90-ых эта цифра упала до 47%.

Также самым переделываемым жанром стал хоррор, ведь таких проектов за указанное время было выпущено более 100.

Ранее сообщалось о том, что работа над третьей частью комедии Мачо и Ботан началась