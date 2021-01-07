Оскар 2019: Названы номинанты на главную кинопремию
Самая престижная кинопремия Оскар пройдет уже в феврале, которая уже будет 91-ой по счету. Именно там будет решено, кому же достанется заветная золотая статуэтка. Церемония награждения будет проходить в прямом эфире, а сейчас же стали известны номинанты, которые в итоге поборются за звание лучших.
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Победителей в разных номинациях определяют члены Американской академии кинематографических искусств и наук. В нее входит более 6000 членов, которые являются настоящими профессионалами в кино.
Номинанты на премию Оскар в категории Лучший фильм:
Зеленая книга
Рома
Звезда родилась
Фаворитка
Черный клановец
Богемская рапсодия
Черная Пантера
Власть
Лучший режиссер:
Альфонсо Куарон (Рома)
Адам МакКей (Власть)
Спайк Ли (Черный клановец)
Павел Павликовский (Холодная война)
Йоргос Лантимос (Фаворитка)
Лучший актер:
Рами Малек (Богемская рапсодия)
Кристиан Бэйл (Власть)
Вигго Мортенсен (Зеленая книга)
Брэдли Купер (Звезда родилась)
Итан Хоук (Дневник пастыря)
Уиллем Дефо (На пороге вечности)
Лучшая актриса:
Гленн Клоуз (Жена)
Леди Гага (Звезда родилась)
Оливия Колман (Фаворитка)
Мелисса МакКарти (Сможете ли вы меня простить?)
Ялица Апарисио( Рома)
Лучшая актриса второго плана:
Эмма Стоун (Фаворитка)
Рэйчел Вайс (Фаворитка)
Эми Адамс (Власть)
Реджина Кинг (Если Бил-стрит могла бы заговорить)
Марина Де Тавира (Рома)
Лучший актер второго плана:
Махершала Али (Зеленая книга)
Ричард Э. Грант (Сможете ли вы меня простить?)
Тимоти Шаламе (Красивый мальчик)
Сэм Эллиотт (Звезда родилась)
Сэм Рокуэлл( Власть)
Лучший композитор:
Если Бил-стрит могла бы заговорить
Мэри Поппинс возвращается
Остров собак
Черная пантера
Черный клановец
Лучший оператор:
Рома
Фаворитка
Звезда родилась
Работа без авторства
Лучший фильм на иностранном языке:
Рома (Мексика)
Холодная война (Польша)
Магазинные воришки (Япония)
Капернаум (Ливан)
Never look away (Германия)
Лучший документальный фильм:
RBG
Будешь моим соседом?
Minding the Gap
Свободный подъём в одиночку
Лучший дизайн костюмов:
Баллада бастера Скрагсса
Черная Пантера
Фаворитка
Мэри Поппинс возвращается
Две королевы
Лучшее сведение звука:
Рома
Богемская рапсодия
Человек на Луне
Звезда родилась
Черная пантера
Лучший монтаж звука:
Человек на Луне
Тихое место
Богемская рапсодия
Черная Пантера
Рома
Лучший короткометражный анимационный фильм:
Бао
Выходные
Один маленький шаг
Поздний полдень
Поведение животных
Лучший монтаж:
Зеленая книга
Богемская рапсодия
Черный клановец
Фаворитка
Власть
Лучший художник-постановщик:
Фаворитка
Человек на Луне
Рома
Черная Пантера
Мэри Поппинс возвращается
Лучшие визуальные эффекты:
Человек на Луне
Мстители: Война бесконечности
Хан Соло: Звёздные войны. Истории
Первому игроку приготовиться
Кристофер Робин
Лучший анимационный фильм:
Суперсемейка 2
Человек-паук: Через вселенные
Ральф против интернета
Остров собак
Мирай из будущего
Лучшая песня:
Shallow (Звезда родилась)
All the Stars (Черная Пантера)
Girl In The Movies (Пышка)
I’ll Fight (RBG)
The Place Where Lost Things Go (Мэри Поппинс возвращается)
Лучший адаптированный сценарий:
Бастер Скраггс
Если Бил-стрит могла бы заговорить
Звезда родилась
Сможете ли вы меня простить?
Черный клановец
Лучший оригинальный сценарий:
Зеленая книга
Фаворитка
Рома
Власть
Дневник пастыря
Лучший короткометражный документальный фильм:
Точка. Конец предложения
Конец игры
Ночь в саду
Life Boat
Black Sheep
Кто же стал победителем в различных номинациях, можно будет узнать уже на самой церемонии вручения, которая пройдет 24 февраля (по украинскому времени в ночь с 24 на 25).
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