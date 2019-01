Оскар 2019: Названы номинанты на главную кинопремию

Поделись







Объявлены номинанты на Оскар 2019 /Depositphotos

Самая престижная кинопремия Оскар пройдет уже в феврале, которая уже будет 91-ой по счету. Именно там будет решено, кому же достанется заветная золотая статуэтка. Церемония награждения будет проходить в прямом эфире, а сейчас же стали известны номинанты, которые в итоге поборются за звание лучших.

Победителей в разных номинациях определяют члены Американской академии кинематографических искусств и наук. В нее входит более 6000 членов, которые являются настоящими профессионалами в кино.

Номинанты на премию Оскар в категории Лучший фильм:

Зеленая книга

Рома

Звезда родилась

Фаворитка

Черный клановец

Богемская рапсодия

Черная Пантера

Власть

Лучший режиссер:

Альфонсо Куарон (Рома)

Адам МакКей (Власть)

Спайк Ли (Черный клановец)

Павел Павликовский (Холодная война)

Йоргос Лантимос (Фаворитка)

Лучший актер:

Рами Малек (Богемская рапсодия)

Кристиан Бэйл (Власть)

Вигго Мортенсен (Зеленая книга)

Брэдли Купер (Звезда родилась)

Итан Хоук (Дневник пастыря)

Уиллем Дефо (На пороге вечности)

Лучшая актриса:

Гленн Клоуз (Жена)

Леди Гага (Звезда родилась)

Оливия Колман (Фаворитка)

Мелисса МакКарти (Сможете ли вы меня простить?)

Ялица Апарисио( Рома)

Лучшая актриса второго плана:

Эмма Стоун (Фаворитка)

Рэйчел Вайс (Фаворитка)

Эми Адамс (Власть)

Реджина Кинг (Если Бил-стрит могла бы заговорить)

Марина Де Тавира (Рома)

Лучший актер второго плана:

Махершала Али (Зеленая книга)

Ричард Э. Грант (Сможете ли вы меня простить?)

Тимоти Шаламе (Красивый мальчик)

Сэм Эллиотт (Звезда родилась)

Сэм Рокуэлл( Власть)

Лучший композитор:

Если Бил-стрит могла бы заговорить

Мэри Поппинс возвращается

Остров собак

Черная пантера

Черный клановец

Лучший оператор:

Рома

Фаворитка

Звезда родилась

Работа без авторства

Лучший фильм на иностранном языке:

Рома (Мексика)

Холодная война (Польша)

Магазинные воришки (Япония)

Капернаум (Ливан)

Never look away (Германия)

Лучший документальный фильм:

RBG

Будешь моим соседом?

Minding the Gap

Свободный подъём в одиночку

Лучший дизайн костюмов:

Баллада бастера Скрагсса

Черная Пантера

Фаворитка

Мэри Поппинс возвращается

Две королевы

Лучшее сведение звука:

Рома

Богемская рапсодия

Человек на Луне

Звезда родилась

Черная пантера

Лучший монтаж звука:

Человек на Луне

Тихое место

Богемская рапсодия

Черная Пантера

Рома

Лучший короткометражный анимационный фильм:

Бао

Выходные

Один маленький шаг

Поздний полдень

Поведение животных

Лучший монтаж:

Зеленая книга

Богемская рапсодия

Черный клановец

Фаворитка

Власть

Лучший художник-постановщик:

Фаворитка

Человек на Луне

Рома

Черная Пантера

Мэри Поппинс возвращается

Лучшие визуальные эффекты:

Человек на Луне

Мстители: Война бесконечности

Хан Соло: Звёздные войны. Истории

Первому игроку приготовиться

Кристофер Робин

Лучший анимационный фильм:

Суперсемейка 2

Человек-паук: Через вселенные

Ральф против интернета

Остров собак

Мирай из будущего

Лучшая песня:

Shallow (Звезда родилась)

All the Stars (Черная Пантера)

Girl In The Movies (Пышка)

I’ll Fight (RBG)

The Place Where Lost Things Go (Мэри Поппинс возвращается)

Лучший адаптированный сценарий:

Бастер Скраггс

Если Бил-стрит могла бы заговорить

Звезда родилась

Сможете ли вы меня простить?

Черный клановец

Лучший оригинальный сценарий:

Зеленая книга

Фаворитка

Рома

Власть

Дневник пастыря

Лучший короткометражный документальный фильм:

Точка. Конец предложения

Конец игры

Ночь в саду

Life Boat

Black Sheep

Кто же стал победителем в различных номинациях, можно будет узнать уже на самой церемонии вручения, которая пройдет 24 февраля (по украинскому времени в ночь с 24 на 25).

