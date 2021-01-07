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Оскар 2019: Названы номинанты на главную кинопремию

В прямом эфире объявили номинантов на 91-ую премию Оскар
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Объявлены номинанты на Оскар 2019
Объявлены номинанты на Оскар 2019
/Depositphotos

Самая престижная кинопремия Оскар пройдет уже в феврале, которая уже будет 91-ой по счету. Именно там будет решено, кому же достанется заветная золотая статуэтка. Церемония награждения будет проходить в прямом эфире, а сейчас же стали известны номинанты, которые в итоге поборются за звание лучших.

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Победителей в разных номинациях определяют члены Американской академии кинематографических искусств и наук. В нее входит более 6000 членов, которые являются настоящими профессионалами в кино.

Номинанты на премию Оскар в категории Лучший фильм:

Зеленая книга
Рома
Звезда родилась
Фаворитка
Черный клановец
Богемская рапсодия
Черная Пантера
Власть

Лучший режиссер:

Альфонсо Куарон (Рома)
Адам МакКей (Власть)
Спайк Ли (Черный клановец)
Павел Павликовский (Холодная война)
Йоргос Лантимос (Фаворитка)

Лучший актер:

Рами Малек (Богемская рапсодия)
Кристиан Бэйл (Власть)
Вигго Мортенсен (Зеленая книга)
Брэдли Купер (Звезда родилась)
Итан Хоук (Дневник пастыря)
Уиллем Дефо (На пороге вечности)

Лучшая актриса:

Гленн Клоуз (Жена)
Леди Гага (Звезда родилась)
Оливия Колман (Фаворитка)
Мелисса МакКарти (Сможете ли вы меня простить?)
Ялица Апарисио( Рома)

Лучшая актриса второго плана:

Эмма Стоун (Фаворитка)
Рэйчел Вайс (Фаворитка)
Эми Адамс (Власть)
Реджина Кинг (Если Бил-стрит могла бы заговорить)
Марина Де Тавира (Рома)

Лучший актер второго плана:

Махершала Али (Зеленая книга)
Ричард Э. Грант (Сможете ли вы меня простить?)
Тимоти Шаламе (Красивый мальчик)
Сэм Эллиотт (Звезда родилась)
Сэм Рокуэлл( Власть)

Лучший композитор:

Если Бил-стрит могла бы заговорить
Мэри Поппинс возвращается
Остров собак
Черная пантера
Черный клановец

Лучший оператор:

Рома
Фаворитка
Звезда родилась
Работа без авторства

Лучший фильм на иностранном языке:

Рома (Мексика)
Холодная война (Польша)
Магазинные воришки (Япония)
Капернаум (Ливан)
Never look away (Германия)

Лучший документальный фильм:

RBG
Будешь моим соседом?
Minding the Gap
Свободный подъём в одиночку

Лучший дизайн костюмов:

Баллада бастера Скрагсса
Черная Пантера
Фаворитка
Мэри Поппинс возвращается
Две королевы

Лучшее сведение звука:

Рома
Богемская рапсодия
Человек на Луне
Звезда родилась
Черная пантера

Лучший монтаж звука:

Человек на Луне
Тихое место
Богемская рапсодия
Черная Пантера
Рома

Лучший короткометражный анимационный фильм:

Бао
Выходные
Один маленький шаг
Поздний полдень
Поведение животных

Лучший монтаж:

Зеленая книга
Богемская рапсодия
Черный клановец
Фаворитка
Власть

Лучший художник-постановщик:

Фаворитка
Человек на Луне
Рома
Черная Пантера
Мэри Поппинс возвращается

Лучшие визуальные эффекты:

Человек на Луне
Мстители: Война бесконечности
Хан Соло: Звёздные войны. Истории
Первому игроку приготовиться
Кристофер Робин

Лучший анимационный фильм:

Суперсемейка 2
Человек-паук: Через вселенные
Ральф против интернета
Остров собак
Мирай из будущего

Лучшая песня:

Shallow (Звезда родилась)
All the Stars (Черная Пантера)
Girl In The Movies (Пышка)
I’ll Fight (RBG)
The Place Where Lost Things Go (Мэри Поппинс возвращается)

Лучший адаптированный сценарий:

Бастер Скраггс
Если Бил-стрит могла бы заговорить
Звезда родилась
Сможете ли вы меня простить?
Черный клановец

Лучший оригинальный сценарий:

Зеленая книга
Фаворитка
Рома
Власть
Дневник пастыря

Лучший короткометражный документальный фильм:

Точка. Конец предложения
Конец игры
Ночь в саду
Life Boat
Black Sheep

Кто же стал победителем в различных номинациях, можно будет узнать уже на самой церемонии вручения, которая пройдет 24 февраля (по украинскому времени в ночь с 24 на 25).

Ранее сообщалось о том, что критики назвали главный фильм 2018 года

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