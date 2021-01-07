Критики назвали главный фильм 2018 года

Поделись







Критики выбрали лучшие фильма 2018 года /Depositphotos

Совсем недавно состоялось вручение премий Critics’ Choice Awards, победителей которой выбирали 300 кинокритиков. Таким образом, лучшей лентой года стала Рома режиссера Альфонсо Куарона, которая также стала лучшей среди иностранных картин, а также забрала награды за постановку и работу оператора.

Брэдли Купер и Леди Гага /Getty Images

Кристиан Бейл /Getty Images

Читай также: Rotten Tomatoes опубликовали рейтинг лучших фильмов 2018 года

В свою очередь, Миссия Невыполнима: Последствия был награжден, как лучший экшн-фильм, Безумно богатые азиаты стали главной комедией 2018-го года, первый среди мультфильмов оказался Человек-паук: Через вселенные, а самым лучшим хоррором назвали Тихое Место. Кроме этого Кристиан Бейл был награжден за роль в фильме Власть, а Леди Гага и Глен Клоуз (за них вышло одинаковое количество голосов) стали лучшими актрисами, по мнению данной кинопремии. Они снялись в фильмах Звезда родилась и Жена, соответственно.

Ранее сообщалось о том, что Брэдли Купер дважды номинирован на престижную кинопремию