Звезда родилась: Брэдли Купер дважды номинирован на престижную кинопремию

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Звезда Родилась /Flickr

Знаменитый голливудский кинодеятель Брэдли Купер в минувшем 2018 году особенно постарался. Свет увидела драматическая лента Звезда Родилась, которая стала его режиссерским дебютом, и он же вместе с Леди Гагой сыграл там главную роль.

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Гильдия режиссеров совсем недавно назвала номинантов на свою кинопремию (которая считается для постановщиков почти такой же престижной, как и Оскар). Купер стал дважды номинантом - как лучший постановщик ленты и как главный дебютант. Кроме него в списке претендентов за лучшую постановку находятся Спайк Ли (Черный клановец), Альфонсо Куарон (Рома), Адам Маккей (Власть) и Питер Фаррели (Зеленая книга).

Список номинантов, снявших первую в карьере кинокартину, вместе с Брэдли делят Бо Бернэм (Восьмой класс), Бутс Райли (Простите за беспокойство), Мэтт Хейнеман (Частная война) и Карлос Эстрада (Слепые пятна).

Стоит отметить, что практически всегда с 1948-го мнение Гильдии режиссеров совпадало с мнением Киноакадемии, вручающей Оскар.

Ранее сообщалось о том, что Rotten Tomatoes опубликовали рейтинг лучших фильмов 2018 года