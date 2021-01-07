Худшие из худших: Названы номинанты на кинопремию Золотая Малина

Названы фильмы, актеры и режиссеры, которые поборются за звание худших на Золотой Малине

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Объявлены номинанты на Золотую Малина /Flickr

Знаменитая антипремия Золотая Малина за почти 40 лет своего существования подпортила карьеры многим актерам и режиссерам, ведь на нее номинируются киноделы, которые, по мнению коллегии, сняли неудачную картину или сыграли в ней. А главные призы получают так называемые худшие из худших. Иногда знаменитости лично приходят на церемонию, которая по традиции проходит ровно за сутки до вручения Оскара, но чаще всего пластиковый приз вручается заочно.

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Обладателей премии выбирают члены клуба Золотой Малины - им может стать любой, заплатив определенную сумму и сделав выбор через некоторые сайты. Сейчас в данный клуб входит около 900 человек.

За звание худшего фильма 2018-го года поборются:

Винчестер: Дом, который построили призраки

Кодекс Готти

Игрушки для взрослых

Робин Гуд: Начало

Холмс и Ватсон

Худший актер:

Брюс Уиллис (Жажда Смерти)

Джон Траволта (Кодекс Готти)

Дональд Трамп (Фаренгейт 9/11, Смерть нации)

Джонни Депп (Шерлок Гномс, озвучка)

Уилл Феррел (Холмс и Ватсон)

Худшая актриса:

Аманда Сайфред (Клакер)

Дженнифер Гарнер (Багровая Мята)

Мелисса МакКарти (Душа Компании, Игрушки для взрослых)

Эмбер Херд (Лондонские поля)

Хелен Миррен (Винчестер: Дом, который построили призраки)

Худший актер второго плана:

Джастис Смит (Мир Юрского периода 2)

Джейми Фокс (Робин Гуд: Начало)

Лудакрис (Псы под прикрытием, озвучка)

Джон Си Райли (Холмс и Ватсон)

Джоэл МакХэйл (Игрушки для взрослых)

Худшая актриса второго плана:

Джаз Синклер (Слендермен)

Келли Престон (Кодекс Готти)

Келлиэнн Конуэй (Фаренгейт 9/11)

Марша Гей Харден (Пятьдесят оттенков свободы)

Мелания Трамп (Фаренгейт 9/11)

Худший экранный дуэт:

Джонни Депп и его быстро угасающая карьера (Шерлок Гномс)

Дональд Трамп и его нескончаемая мелочность (Смерть нации и Фаренгейт 11/9)

Келли Престон и Джон Траволта (Кодекс Готти)

Любое сочетание кукол и актеров (особенно в жутких сценах секса) (Игрушки для взрослых)

Уилл Феррел и Джон Си Райли (портящие двух любимых героев литературы) ( Холмс и Ватсон)

Худший ремейк, продолжение или подделка:

Жажда Смерти

Мег: Монстр Глубины (подделка классического фильма Челюсти)

Робин Гуд: Начало

Смерть Нации (ремейк Америка Хиллари: Тайная история демократической партии)

Холмс и Ватсон

Худший режиссер:

Брайан Хенсон (Игрушки для взрослых)

Джеймс Фоли (Пятьдесят оттенков свободы)

Кевин Коннолли (Кодекс Готти)

Майкл и Питер Спириг (Винчестер: Дом, который построили призраки)

Этан Коэн (Холмс и Ватсон)

Худший сценарий:

Винчестер: Дом, который построили призраки

Игрушки для взрослых

Кодекс Готти

Пятьдесят оттенков свободы

Смерть нации

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