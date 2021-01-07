Черепашки-ниндзя вернутся на экраны с новым перезапуском

О популярных героях снова снимут фильм с новой историей

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Черепашек-ниндзя вновь перезапустят /Flickr

Команда Черепашки-ниндзя вновь готовится появиться на больших экранах, чтобы наконец-то завоевать прокат и любовь зрителей. Создатели закрывают франшизу после провала второй части 2016-го года и перезапускают ее заново.

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В недавнем интервью Эндрю Форм и Брэдли Фулллер проговорились о том, что третьего фильма о черепахах-мутантах не будет, однако они уже преступили к перезапуску серии, чтобы дать ей новое дыхание. Съемки начнутся уже в конце 2019-го года.

Напомним, что Черепашки-ниндзя от Paramount вышли в 2014-ом и 2016-ом году. Фильмы получили в основном негативные отзывы, а вторая часть и вовсе провалилась в прокате.

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