Охотники за привидениями 1984 года получили продолжение

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Охотники за привидениями получили третью часть /Flickr

Культовая фантастическая лента Охотники за привидениями, снятая Айвеном Райтманом в 1984-ом году, спустя более 30 лет получила прямое продолжение, созданием которого займется сын режиссера оригинала - Джейсон Райтман.

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Джейсон заявил, что всегда был поклонником знаменитых фантастических фильмов и теперь намерен порадовать остальных фанатов, сняв кино, которое будет следующей главой в истории. По его словам, события 80-ых годов остались в том времени, а теперь сюжет развернется в наши дни.

Пока не известно, вернутся ли актеры из оригинальной картины к своим ролям, однако лента не будет иметь связи с перезапуском 2016-ого года, где ведущие роли исполнили женщины. Ожидается, что третья часть Охотников за привидениями выйдет уже в 2020-ом году.

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