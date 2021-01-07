Том Круз вернется: Миссия Невыполнима получила два продолжения

Знаменитая экшн-серия была продлена еще на два фильма

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Миссия Невыполнима будет продолжена в 2021 и 2022 году /Flickr

Шестая часть боевика Миссия Невыполнима: Последствия вышла в 2018-ом году и имела большой успех, а многие даже назвали ее лучшей в серии. Теперь же стало известно, что зеленый свет получили еще две части, которые снова снимет Кристофер МакКуорри, работавший над пятой и шестой лентой франшизы.

Круз и МакКуорри на съемках Миссия Невыполнима 6 /Flickr

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К главной роли снова вернется вечно молодой актер Том Круз, который из раза в раз удивляет зрителей тем, что большинство трюков выполняет без помощи каскадеров. Сейчас он занят на съемках сиквела культовой картины Лучший стрелок, а уже после нее снова перевоплотиться в Итана Ханта.

Миссия Невыполнима 7 выйдет в 2021-ом году, а следующая часть - в 2022-ом.

Ранее сообщалось о том, что критики назвали главный фильм 2018 года