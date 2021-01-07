Работа над третьей частью комедии Мачо и Ботан началась

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В производство запущен фильм Мачо и Ботан 3 /Flickr

Совсем недавно на пресс-конференции, посвященной выходу анимационной ленты Лего Фильм 2, один из авторов комедийного хита Мачо и Ботан Фил Лорд сообщил о том, что третий фильм уже запущен в разработку.

Он добавил то, что они все же решили пропустить следующий номер и назвать ленту 24 Jump Street (оригинальное название), а на 23 Jump Street у них остались другие планы, которые однажды также воплотятся.

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Стоит отметить, что ранее третья часть Мачо и Ботан должна была соединиться с серией Люди в Черном, где Шмидт и Дженко стали бы агентами, контролирующими работу пришельцев. Однако последних перезапустили, а третий фильм о копах под прикрытием отложили до недавнего времени. Также ожидается, что Джона Хилл и Ченнинг Татум вернутся к своим ролям.

Кто станет режиссером Мачо и Ботан 3 пока неизвестно, дата премьеры фильм дальше еще не оглашалась.

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