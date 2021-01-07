Сара Джессика Паркер вернулась к образу из Секса в большом городе

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Сара Джессика Паркер снялась в рекламе пива /Скриншот с YouTube

Популярная актриса Сара Джессика Паркер уже намекала на возвращение своей героини по имени Кэрри Брэдшоу из культового сериала Секс в большом городе. Поклонники ожидали новых заявлений, и оказалось, что она действительно снова примерила на себя знаменитый образ, однако уже в рекламе пива.

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В ролике повторяется момент из сериала, в котором Кэрри обрызгивает водой из-за проезжающего мимо автобуса. Однако на этом автобусе уже имеется картинка с пивом и надпись о том, что бутылка этого напитка равняется месяцу чистой воды. Создатели объяснили под видео, что от одного купленного пива их марки пойдет 6 центов на благотворительность. По словам авторов, так они обеспечат воду на месяц одному человеку в стране, которая развивается.

Ранее сообщалось о том, что стала известна причина, по которой не сняли Секс в большом городе 3