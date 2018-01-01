Стала известна причина, по которой не сняли Секс в большом городе 3

Создатели рассказали о том, что могло произойти в третьей части франшизы

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Почему не сняли Секс в большом городе 3 /Flickr

В 2017-ом году актриса Сара Джессика Паркер, которая исполнила одну из главных ролей во франшизе Секс в большом городе, объявила, что съемки третьей части полнометражного фильма отменены, хотя фильм должен был стать веселым, добрым и душераздирающим.

Кэрри Брэдшоу и Мистер Биг /Flickr

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Совсем недавно стало известно о том, что в самом начале картины должен был умереть один из героев - мистер Биг (Крис Норт), который является давним возлюбленным Кэрри Брэдшоу. Такое действие вполне могло расстроить фанатов серии, однако главной причиной было то, что актриса Ким Кэтролл, сыгравшая Саманту, считала себя большой звездой, но из-за того, что акцент должны были поставить на героине Паркер, она отказалась от участия в проекте.

Ким Кэтролл в роли Саманты /Flickr

Журналист Джеймс Эндрю Миллер поведал, что близкие к актрисе люди поделились с ним информацией о том, что не только Саманта в сценарии к третьему фильма была не раскрыта, но также история практически не коснулась отношений всех подруг.

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