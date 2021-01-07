Вышел зрелищный трейлер долгожданного блокбастера Шазам
Фантастическая лента Шазам выйдет в прокат весной 2019 года
Вышел новый трейлер фильма Шазам/Flickr
На YouTube студии Warner Bros. представлен свежий трейлер супергеройской картины Шазам!, которая станет частью в киновселенной DC. Блокбастер обещает быть зрелищным, а также наполненным юмором и различными отсылками к фильмам и комиксам.
Официальный постер Шазам/Flickr
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Фильм расскажет истории мальчика Билли Бэтсона, который однажды встретил старого волшебника. Тот подарил ему способность - вскрикнув громко слово Шазам, из подростка он превращается во взрослого и мужественного супергероя.
Блокбастер Шазам от DC выйдет в украинский прокат 4 апреля 2019 года.
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