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Вышел зрелищный трейлер долгожданного блокбастера Шазам

Фантастическая лента Шазам выйдет в прокат весной 2019 года
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Вышел новый трейлер фильма Шазам
Вышел новый трейлер фильма Шазам
/Flickr

На YouTube студии Warner Bros. представлен свежий трейлер супергеройской картины Шазам!, которая станет частью в киновселенной DC. Блокбастер обещает быть зрелищным, а также наполненным юмором и различными отсылками к фильмам и комиксам.

Официальный постер Шазам
Официальный постер Шазам
/Flickr

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Фильм расскажет истории мальчика Билли Бэтсона, который однажды встретил старого волшебника. Тот подарил ему способность - вскрикнув громко слово Шазам, из подростка он превращается во взрослого и мужественного супергероя.

Блокбастер Шазам от DC выйдет в украинский прокат 4 апреля 2019 года.

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