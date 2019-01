Мстители 4: Игрушки к фильму показали новые костюмы супергероев

Совсем недавно в Сеть просочились фото первых официальных игрушек, сделанных к фильму Мстители 4: Финал. На них можно увидеть, в какие костюмы будут облачены супергерои в грядущем блокбастере, а также кто из персонажей вернется и восстанет из мертвых.

Читай также: Вышел первый трейлер блокбастера Человек-Паук: Вдали от дома

Так, пользователь Twitter показал, что Соколиный Глаз станет Ронином, как на это намекнули в тизере, а Халк, Черная Вдова, Енот Ракета и Тор появятся в новых костюмах, которые, по слухам, помогут им в путешествии по квантовым мирам.

Look what I saw @ManaByte @DanielRPK pic.twitter.com/DOtc8S65wf