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Мстители 4: Игрушки к фильму показали новые костюмы супергероев

В Сети появились фото первых игрушек по Мстителям 4, на которых герои одеты в новые костюмы
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Игрушки показали костюмы героев в Мстителях 4
Игрушки показали костюмы героев в Мстителях 4
/Flickr

Совсем недавно в Сеть просочились фото первых официальных игрушек, сделанных к фильму Мстители 4: Финал. На них можно увидеть, в какие костюмы будут облачены супергерои в грядущем блокбастере, а также кто из персонажей вернется и восстанет из мертвых.

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Так, пользователь Twitter показал, что Соколиный Глаз станет Ронином, как на это намекнули в тизере, а Халк, Черная Вдова, Енот Ракета и Тор появятся в новых костюмах, которые, по слухам, помогут им в путешествии по квантовым мирам.

Также показаны фото статуэток Валькирии, которая может появиться в новых Мстителях, и Питера Квилла (Звездный Лорд), который, как и многие, рассыпался на кусочки в Войне Бесконечности, однако теперь, вероятней всего, вернулся. На фотографиях также показаны игрушки и других персонажей.

Узнать, вернуться ли на самом деле вышеуказанные герои и наденут ли показанные костюмы, можно будет уже на премьере Мстителе 4, которая состоится 25 апреля 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что Marvel снимут сериал о супергероине из фильма Тор

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Мстители Черная вдова Халк Тор Танос Человек-паук Стражи Галактики Все теги
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