Не хватает общения: Эштон Кутчер поделился своим номером телефона

Знаменитый голливудский актер Эштон Кутчер удивил всех поклонников тем, что совсем недавно поделился на своей страничке в соцсети личным номером телефона, имея аудиторию в более чем 15 миллионов человек.

Он оставил подпись о том, что скучает по настоящему живому общению со своим комьюнити, поэтому теперь все могут написать ему смс и, хотя он далеко не всем сможет ответить, но обещает быть на связи. Также Кутчер подчеркнул, что это действительно его номер и не нужно в этом сомневаться.

Однако позднее знаменитый актер все же удалил пост, обещая в скором времени снова опубликовать личный номер телефона. Актера завалили сообщениями и, видимо, он не справился с таким наплывом.

I will repost soon... sms is a fragile beast