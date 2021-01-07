Не хватает общения: Эштон Кутчер поделился своим номером телефона

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Эштон Катчер разместил в Твиттере свой номер телефона /Getty Images

Знаменитый голливудский актер Эштон Кутчер удивил всех поклонников тем, что совсем недавно поделился на своей страничке в соцсети личным номером телефона, имея аудиторию в более чем 15 миллионов человек.

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Он оставил подпись о том, что скучает по настоящему живому общению со своим комьюнити, поэтому теперь все могут написать ему смс и, хотя он далеко не всем сможет ответить, но обещает быть на связи. Также Кутчер подчеркнул, что это действительно его номер и не нужно в этом сомневаться.

Удаленный пост /twitter.com/aplusk

Однако позднее знаменитый актер все же удалил пост, обещая в скором времени снова опубликовать личный номер телефона. Актера завалили сообщениями и, видимо, он не справился с таким наплывом.

I will repost soon... sms is a fragile beast — ashton kutcher (@aplusk) 30 января 2019 г.

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Один журналист из Wired Magazine решил провести расследование и также отправил сообщение звезде, получив в ответ ссылку на сайт. Это оказалась страница приложения Community, которое запускалось ранее с целью общения поклонников и знаменитостей. Туда все желающие могли написать обращение к кумиру, а после этого путем голосования определялось лучшее, и его уже получала та или иная знаменитость, которая впоследствии могла даже ответить.

Официальных подтверждений тому, что это была пиар-кампания, пока не поступало.

Напомним, что 40-летний актер Эштон Кутчер сейчас редко снимается в кино, и последнее его появление было в сериале Ранчо. Однако уже в 2019 году выйдет драма Долгий дом, где он сыграл одну из главных ролей.

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