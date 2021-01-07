Король Ночи: Реакция и теории о финальном сезоне Игры Престолов

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Брандон Старк /Flickr

Восьмой и финальный сезон сериала Игра Престолов окутан множеством тайн и различных фанатских теорий. Одна из самых популярных среди них говорит о том, что Бран Старк является Королем Ночи. И хотя сам актер опровергал такое мнение, фанаты же остаются при себе, особенно, после премьеры нового трейлера.

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Как только вышел новый ролик, в котором Старки (Санса, Арья и Джон Сноу) сталкиваются со своими же статуями в семейном склепе, они оборачиваются от холода. Многие уже предположили, что это был Бран, который стал Королем Ночи, и теперь идет к главным героям.

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Также пользователи Twitter написали о том, что данная теория давно уже приходила им на ум, а теперь трейлер показывает, что только один Старк не пришел в крипту по так называемому приглашению. Но он вскоре появляется и от него веет холодом.

Комментарий в Twitter /Twitter

Другие же пишут о том, что теория подтвердилась и этому свидетельствует птичье крыло, покрытое изморозью.

Комментарий в Twitter /Twitter

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Фанаты еще заметили, что на статуях в крипте Арья и Санса молодые, а Джон - постаревший. На основе этого пользователи предполагают, что сестры погибнут до конца сезона, а Сноу должен будет выжить.

Комментарий в Twitter /Twitter

Сбудутся данные теории или нет, можно будет узнать только после выхода финального сезона Игры Престолов. Дата премьеры первой серии - 14 апреля 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что Джордж Мартин рассказал о двух новых сериалах по Игре Престолов