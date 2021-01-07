Вышел зрелищный трейлер Игры Престолов с датой выхода финального сезона

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Вышел трейлер 8-го сезона Игры Престолов /Flickr

Одним из самых долгожданных сериалов 2019-го года является Игра Престолов, ведь восьмой сезон станет финальным для саги. Создатели довольно долго определялись с датой выхода (был известен только месяц - апрель), а также в секрете хранятся детали сюжета. Теперь же вышел полноценный тизер-трейлер, в котором HBO объявили точную дату выхода.

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В мрачном и зрелищном ролике зрителям показали оставшихся Старков, которые находятся в склепе, где покоится вся их семья. Арья, Санса и Джон обнаруживают статуи их самих, однако герои не сдаются перед страхом смерти и достают оружие, показывая, что они готовы сразиться с наступившей бедой.

Напомним, что финальный сезон будет состоять из шести эпизодов, каждый из которых будет по длительности как полнометражный фильм. Премьера первой серии на HBO состоится 14 апреля 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что звезда Игры Престолов рассказала, что ждет фанатов