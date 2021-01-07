Warner экранизируют комикс об украинском Супермене

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Супермен: Красный сын /Flickr

Студия Warner Brothers готовит новый анимационный проект об одном из самых известных супергероев в истории - Супермене. Однако в этот раз в основу легла альтернативная история персонажа из комикса Марка Миллара Супермен: Красный сын.

Обложка комикса /Flickr

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По сюжету истории, описанной в графическом романе, герой, будучи еще ребенком, улетает с родной планеты Криптон на Землю, однако приземляется не в США, а в СССР, точнее - в Украине. Конечно же, его сразу завербовали и обучили всему тому, что нужно для работы в спецслужбах. Стоит отметить, что в истории также присутствует Бэтмен и Чудо-Женщина, а главным врагом является внебрачный сын Иосифа Сталина.

Дата начала разработки проекта пока неизвестна.

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